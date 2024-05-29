Нападающий Шахтера и сборной Украины Даниил Сикан объяснил, почему не очень то и ожидает начала чемпионата Европы в Германии.

"Еще надеюсь на поездку на Евро-2024? Трудно сказать. Конечно, я еще нахожусь в резервном списке и произойти может что угодно. Поэтому я должен быть готовым туда поехать. Но, в большей степени, для меня эта тема уже является закрытой, поскольку я вне основной заявки Сергея Реброва. Теперь больше концентрируюсь на делах олимпийской сборной.

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Что выбрал бы между Олимпиадой и Евро-2024? Смотря в каком статусе. Если бы поехал на чемпионат Европы и не провел ни одного матча, то, очевидно, лучше отправиться на Олимпийские игры. А если играть и там, и там – то Евро-2024", – поделился Сикан в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на три матча перед Евро-2024 – спарринги с Германией, Польшей и Молдовой. Даниил Сикан оказался в резервном списке.

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