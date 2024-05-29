Звездный нападающий требует у уже бывшего клуба вернуть ему более 80 млн евро, сообщает L'Equipe.

Реал выбрал дату презентации Мбаппе – ПСЖ и Дешам могут сорвать планы Мадрида

ПСЖ не отдал Мбаппе зарплату за апрель, но значительно интереснее история с бонусом за лояльность. Форвард еще прошлым летом предупредил клуб, что не будет продлевать контракт после 2024-го. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи приказал отстранить звезду от первой команды и угрожал "мариновать" всю кампанию 2023/24.

Мбаппе пообещал простить 80 млн евро бонуса, чтобы ему разрешили играть в футбол. Впрочем, в феврале конфликт разразился с новой силой. Килиан начал регулярно сидеть в запасе, как только в прессе появился инсайд о его решении уйти в Реал. Форвард убежден, что ПСЖ не сдержал своего слова и все же должен выплатить бонус. Чемпионы Франции переводят стрелки на Реал – пусть он награждает своего нового игрока. Мадридцы, конечно, брать на себя чужие долги не собираются.

Делом уже занимаются адвокаты обеих сторон. Формально контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня, поэтому сумма может еще немного вырасти. Конец семилетнего сотрудничества получился совсем не полюбовным.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...