Команда португальца в 23 туре сыграла вничью против Аль-Фейхи (0:0). Неудовлетворительный результат вызвал гнев со стороны Криштиану Роналду.

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Звездный нападающий подверг критике действия и способ тренировок Руди Гарсии. Говорят, что Роналду даже пожаловался боссам Аль-Наср. Он считает, что у команды есть потенциал, чтобы повысить уровень и получить титул. Как сообщает Marca, руководство саудовского клуба решило уволить французского специалиста. Причиной такого решения стали конфликты между Гарсией и раздевалкой, а также плохие результаты.

Француз возглавлял Аль-Наср с 2022 года. Криштиану Роналду присоединился к команде после чемпионата мира. Португалец забил 11 голов в 10 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Наср занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на три пункта. Заметим, что до прихода Роналду команда Руди Гарсии была на первом месте с девятиочковым отрывом.

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