Большие трансферные изменения в украинском футболе. Бохум снова шокировал Бундеслигу. "Футбол 24" представляет дайджест главных футбольных событий за понедельник, 27 мая.

Полесье впервые сыграет в еврокубках, но команду ждут большие изменения

Украина

Динамо и Шахтер заинтересовались Герреро. С главной звездой Зари уже контактировали представители обоих украинских грандов.

Карпаты готовят большую чистку. Мирон Маркевич хочет избавиться сразу от девяти футболистов.

Яремчук на прощание получил жесткий приговор от испанцев. Фанаты и пресса больше не хотят трансферов уровня Романа.

Анчелотти о выборе между Куртуа и Луниным на финал Лиги чемпионов: "Один сыграет, а другой будет на скамейке". Голкипер сборной Украины подхватил лихорадку, но может выздороветь.

Квасница может стать партнером Трубина в Бенфике. "Орлы" хотят иметь в составе трех представителей УПЛ.

Мир

Худшая гостевая команда Германии вырвала на выезде сумасшедшую победу в серии пенальти. Бохум не покинет Бундеслигу, хотя первый матч дома проиграл Фортуне Дюссельдорф со счетом 0:3.

Звезды Ньюкасла, ПСЖ и Наполи попали в расширенную заявку сборной Словакии. Соперник сборной Украины объявил состав на Евро-2024.

Челси окончательно определился с тренером для Мудрика. Лондонцам осталось согласовать несколько деталей по назначению Энцо Марески, который вывел Лестер из Чемпионшипа в АПЛ.

Испания объявила предварительную заявку на Евро-2024. Есть 30-летний дебютант, лидеров Реала и ПСЖ проигнорировали.