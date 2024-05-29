"Печальная весть с войны снова жгучей болью отзывается в футбольной общине. Домой на щите вернулся еще один наш защитник – Иван Шевченко с позывным "Техник".

Погиб бывший футболист украинского клуба – он защищал Украину от россиян

22-летний парень погиб во время выполнения задания по назначению. Иван был командиром отделения отдельного взвода разведки. Он всегда славился своей стойкостью, прямотой и сильным характером, что не раз доказывал как на поле боя, так и во время отдыха.

"ФК Динамо (Киев) выражает глубокую печаль по поводу гибели Ивана и искренние соболезнования его родным и близким. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою", – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

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