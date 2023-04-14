Зірка Аль-Насра Кріштіану Роналду попрощався з французьким фахівцем Руді Гарсією, якого звільнили через незадовільні результати.

Гарсія очолив Аль-Наср у липні минулого року. Під його керівництвом команда провела 26 матчів, здобувши 18 перемог і зазнавши трьох поразок. Останньою краплею стала нічия проти Аль-Фейхи. Кріштіану лютував і, можливо, поскаржився на роботу тренера босам клубу. Щоправда, саме після приходу португальця Аль-Наср втратив лідерство у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Попри те, що Роналду приписували конфлікт з наставником, 5-разовий володар ЗМ досить тепло попрощався з Руді у соціальних мережах. "Було приємно працювати з тобою. Бажаю всього найкращого в майбутньому", – написав Кріш в Інстаграм, виставивши спільне фото з Гарсією.

Керівництво Аль-Насра начебто вже визначилося з можливими наставниками. За інформацією британських ЗМІ, Зінедін Зідан та Жозе Моурінью – ключові претенденти на вакантну посаду.

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