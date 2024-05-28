Как стало известно Футбол 24, Лусиано Родригес приходит не на место Цыганкова. Жирона готова выложить рекордные для себя 14 млн евро за 70% прав на 20-летнего вингера Ливерпуля Монтевидео.

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Родригес по большей части играет на правом фланге, но не должен стать большой проблемой для Цыганкова. Жирона стремится сохранить Виктора на следующий сезон, а рекордный новичок скорее компенсирует потерю Савио. Судьба бразильца зависит от того, прекратит ли City Football Group быть мажоритарным владельцем каталонского клуба. Тогда Савио мог бы отправиться в повторную аренду, если Гвардиола не захочет его сохранить после сборов с Манчестер Сити. Если Жирона потерпит неудачу в этом направлении, то планирует наигрывать Родригеса именно на левом фланге.

Цыганкову уже делали предложение по новому контракту. Жирона обеспокоена скромной клаусулой украинца, которая не станет проблемой для покупателей из АПЛ. Виктор до сих пор не ответил относительно пролонгации. Вероятно, конкретика появится после выступления на Евро-2024.

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