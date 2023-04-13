Зидан или Моуринью могут стать тренером Роналду – Криштиану "уволил" уже 7 наставников за 4 года
Руководство Аль-Насра определилось с кандидатами на замену Руди Гарсии. Во главе команды хотят видеть звездного тренера.
Саудовский клуб уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. Для звездного форварда Криштиану Роналду руководство хочет найти нового наставника, который бы соотвествовал статусу португальца.
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Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Зинедин Зидан и Жозе Моуринью – ключевые претенденты на должность тренера. У португальца действует контракт с Ромой, а француз с 2021 года находится в творческом отпуске. К Моуринью уже обратились с "убедительным" предложением, хотя считается, что француз – более реалистичный выбор. Отмечается, что Роналду оказывает влияние и будет непосредственно участвовать в переговорах с новым тренером.
Отметим, что Руди Гарсия – уже седьмой тренер, которого "уволил" Роналду с 2019 года. В Ювентусе при португальце в отставку ушли Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Андреа Пирло, в Манчестер Юнайтед – Уле Гуннар Сульшер и Ральф Рангник, а в сборной Португалии работу потерял Фернанду Сантуш.
Аль-Наср занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на три пункта. Криштиану Роналду присоединился к команде после чемпионата мира. В его активе 11 голов в 10 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
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