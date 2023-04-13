Саудовский клуб уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. Для звездного форварда Криштиану Роналду руководство хочет найти нового наставника, который бы соотвествовал статусу португальца.

Роналду таки достиг своего – Аль-Наср уволил главного тренера и назначил преемника

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Зинедин Зидан и Жозе Моуринью – ключевые претенденты на должность тренера. У португальца действует контракт с Ромой, а француз с 2021 года находится в творческом отпуске. К Моуринью уже обратились с "убедительным" предложением, хотя считается, что француз – более реалистичный выбор. Отмечается, что Роналду оказывает влияние и будет непосредственно участвовать в переговорах с новым тренером.

Al-Nassr targeting Zinedine Zidane and Jose Mourinho to replace Rudi Garcia. Zidane is viewed as the leading or more realistic choice of the two, but I understand Mourinho has already been approached with what is being termed an "overwhelming" offer.



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Отметим, что Руди Гарсия – уже седьмой тренер, которого "уволил" Роналду с 2019 года. В Ювентусе при португальце в отставку ушли Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Андреа Пирло, в Манчестер Юнайтед – Уле Гуннар Сульшер и Ральф Рангник, а в сборной Португалии работу потерял Фернанду Сантуш.

Аль-Наср занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на три пункта. Криштиану Роналду присоединился к команде после чемпионата мира. В его активе 11 голов в 10 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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