Трансферные слухи и приближение громких назначений в топ-клуба. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 мая.

Украина

Тоттенхэм попытается купить Судакова. Шахтер уже поднял цену и возлагает надежды на Евро-2024.

Довбик в Атлетико: есть первое предложение. Ответ Жироны на неоправданно низкую сумму был ожидаемым.

"Еще сам не понимает, что случилось": в УПЛ дебютировал сын Чечера – выше отца и рожденный в особенный день.

Металлист 1925 определился с будущим после вылета из УПЛ – официальное заявление не оставляет сомнений.

Цыганков игнорирует новый контракт от Жироны. Испанский клуб боится дешевого бегства в АПЛ и не хочет пугать рекордным новичком.

Лунин попал в "серебряную" сборную Ла Лиги. Довбик на вершине, про Цыганкова Marca совсем забыла.

Мир

Финалист ЛЕ с Днепром официально завершил карьеру и получил должность в родном клубе. Никола Калинич начинает новую карьеру.

Бельгия объявила заявку на Евро-2024. Тибо Куртуа не поможет сильнейшему сопернику сборной Украины.

Челси договорился с новым главным тренером. Им должен стать Энцо Мареска, который вернул Лестер из Чемпионшипа в АПЛ. Фабрицио Романо сообщил детали контракта.

Бавария публично назвала следующего тренера. Пеп Гвардиола поработал скаутом для Мюнхена и Компани.

Барселона дала новому тренеру скромную зарплату. Для лучших заработков Ганси Флику нужно выигрывать ЛЧ.