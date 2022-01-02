"Я твердо убежден, что Роналду следует исключить из состава МЮ. Этого никогда не произойдет, но Эдинсон Кавани должен быть главным форвардом с поддержкой Санчо, Гринвуда, Рашфорда.

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Там очевидно что-то не так. Думаю, в Манчестер Юнайтед за кулисами происходит много разных вещей, и это явно им не помогает. Они не смогут финишировать в топ-4", – цитирует Мерсона Daily Mail.

Добавим, что Роналду с 14-ю голами в 21 матче является главным бомбардиром МЮ. Ранее Мерсон повесил на португальца вину за увольнение Сульшера.

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