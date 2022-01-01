"2021 год подошел к концу, и он был далеко не легким, несмотря на то, что я забил 47 мячей во всех соревнованиях. Два разных клуба и пять разных тренеров. Финальный этап Евро со сборной плюс отбор к ЧМ, который продлится и в 2022 году.

"Игроки Манчестер Юнайтед боятся Роналду": экс-игрок сборной Англии разнес Криштиану за эгоизм

В Ювентусе я гордился тем, что выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром Серии А. В сборной Португалии стал лучшим бомбардиром Евро. И, конечно, возвращение на Олд Траффорд всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере.

Но я недоволен результатами Манчестер Юнайтед. Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас.

Пусть новый год станет поворотным моментом сезона! Давайте будем сильнее духом в 2022 году. Давайте сделаем все возможное, давайте тянуться к звездам и свернем клуб туда, где он должен быть! Присоединяйтесь, мы рассчитываем на вас! С Новым годом скоро увидимся", – написал Роналду в Instagram.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"