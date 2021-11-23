"Мне жаль Уле Гуннара Сульшера. В начале сезона у него был план, в прошлом сезоне он занял второе место. Он долгое время гонялся за Джейдоном Санчо, приобрел его плюс продлили контракт с Кавани на год.

Роналду впервые прокомментировал увольнение Сульшера из Манчестер Юнайтед

Его план был ясен: Кавани играет каждый второй матч, Санчо на одном фланге, Рашфорд на другом, Гринвуд выходит на замену. Есть темп, мощь, энергия, молодость, мастерство.

А затем перед началом сезона Сульшеру дают Роналду. Думаю, он выбросил все наработки в окно. Вместе с Роналду клуб не стал лучше.

Нельзя выигрывать в течение 29 матчей подряд, не играя в определенном стиле, и приход Санчо дал им еще одно оружие для такого способа игры. С Роналду больше нет этого оружия для игры на контратаках. Фернандеш был их лучшим футболистом в прошлом сезоне – сейчас у него не удается игра!

Все произошло как снежный ком для Сульшера. У него был план, но из-за ситуации с Роналду от него пришлось отказаться. Манчестер Юнайтед купил его только из-за интереса Манчестер Сити", – цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, Юнайтед уволил Сульшера после поражения от Уотфорда (4:1) в рамках АПЛ, где "красные дьяволы" после 12-ти туров расположились на 8-й строчке.

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