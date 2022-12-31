Честь провести последний матч 2021 года в АПЛ выпала Олд Траффорд, где Манчестер Юнайтед принимал Бёрнли. "Дьяволы" обязаны были выиграть эту встречу по нескольким причинам. Во-первых, они отставали от топ-4 на 7 зачётных баллов. Во-вторых, команда провалила поединок в Ньюкасле, разочаровав тренера и легенд клуба. В-третьих, 31 декабря свой 80-й День Рождения отмечает сэр Алекс Фергюсон.

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Ральф Рангник после ничьи на Сейнт-Джеймс Парк провёл ротацию, выпустив Шоу, Байи и Ван-Биссаку. Козырем МЮ в этой встрече выступал игровой тонус, ведь свой предыдущий матч коллектив провёл всего два дня назад – гости же из-за коронавируса оставались без футбола в течение 18 дней. Как следствие, Манчестер Юнайтед начал поединок с высокой динамикой, открыв счёт уже на 8-й минуте вследствие вбегания Гринвуда в штрафную. Мейсон покатил на линию, Роналду в касание подработал себе мяч под удар с левой, но вместо него неожиданно выстрелил Мактоминай. Точно в правый нижний угол! 1:0.

Бёрнли довольно быстро адаптировался под темп МЮ, начав огрызаться перспективными контратаками с входом в штрафную, однако до моментов дело никак не доходило. Хозяева же могли забить во второй раз усилиями Шоу, которому удался выстрел метров с 24-х в ближний угол – мяч поразил внешнюю сторону сетки! На 27-й же Люк всё же помог с взятием ворот: фулбек запустил пас на левый край штрафной, а Санчо оттуда нанёс крученый удар – сфера рикошетом от Ми влетела под самую штангу! Гол записали именно на капитана Бёрнли.

Получилось досадно, ведь кроме этих двух голов и выстрела Шоу "дьяволы" ничего и не создали. Шокированных "бордовых" уже на 30-й минуте мог добить Роналду, который из пределов штрафной пробивал в дальнюю девятку. Хеннеси парировал, однако ещё через пять минут Криш таки прокричал "Сиииии". Мактоминай с дистанции мощно выстрелил в перекладину, а Роналду, избежав офсайда, сыграл на добивании. 3:0!

Казалось, что это конец, но Бёрнли не собирался так просто сдаваться. Уже на 38-й минуте подопечные Шона Дайча вернулись в игру усилиями Леннона – Аарон перехватил неудачный пас от Байи, прошёл к штрафной и нанес удар в левый нижний угол. Получилось не сильно, но очень точно. 3:1! Именно с этим счётом команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма МЮ продолжал владеть инициативой. Правда, с обострением дела шли вяло – можно вспомнить лишь выстрелы Роналду и Санчо с периметра штрафной, однако Хеннеси спокойно парировал их. Бёрнли же долгое время оставался без моментов.

На 65-й минуте Манчестер Юнайтед мог закрыть все вопросы в игре вследствие контратаки с мощным дальним ударом в исполнении Мактоминая. Хеннеси снова спас "бордовых". Спустя ещё пять минут Кавани принял скидку от Роналду и пробил с нескольких метров, но и тут Хеннеси выручил, парировав лицом – впрочем, там всё равно был офсайд. Казалось, вот-вот хозяева дожмут команду Шона Дайча.

Впрочем, в последние 20 минут Манчестер Юнайтед остановился. Подопечные Ральфа Рангника не придумали ничего, кроме удара Шоу с линии полукруга (над перекладиной), а вот Бёрнли вполне мог закрутить интригу. Так, на 88-й минуте Выдра отклеился от Варана, избежал офсайда и зацепился за перевод на левый край штрафной – к счастью для "дьяволов", Мацей не обработал мяч. На 89-й же Тарковски замыкал подачу с углового – мяч прошёл рядом с дальней девяткой! Роналду огрызнулся ударом из острого угла во внешнюю сторону сетки.

Несмотря на достойный футбол, забить хотя бы один гол Бёрнли не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу МЮ со счётом 3:1. Манкунианцы набрали 31 очко и сократили отставание от четвёртого места до 4-х зачётных баллов. "Бордовые" с 11 пунктами остались в зоне вылета – их безвыигрышная серия достигла 6-ти матчей.

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