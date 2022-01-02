"Я твердо переконаний, що Роналду потрібно виключити зі складу МЮ. Цього ніколи не станеться, але Едінсон Кавані повинен бути головним форвардом з підтримкою Санчо, Грінвуда, Рашфорда.

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Там явно щось не так. Гадаю, в Манчестер Юнайтед за лаштунками відбувається багато різних речей, і це явно їм не допомагає. Вони не зможуть фінішувати в топ-4", – цитує Мерсона Daily Mail.

Додамо, що Роналду з 14 голами у 21 матчі є головним бомбардиром МЮ. Раніше Мерсон повісив на португальця вину за звільнення Сульшера.

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