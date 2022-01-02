"Роналду потрібно виключити зі складу МЮ": легенда АПЛ знову знищив португальця
Колишній хавбек Арсенала та збірної Англії Пол Мерсон любить запускати критичні стріли на адресу Кріштіану Роналду.
"Я твердо переконаний, що Роналду потрібно виключити зі складу МЮ. Цього ніколи не станеться, але Едінсон Кавані повинен бути головним форвардом з підтримкою Санчо, Грінвуда, Рашфорда.
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Там явно щось не так. Гадаю, в Манчестер Юнайтед за лаштунками відбувається багато різних речей, і це явно їм не допомагає. Вони не зможуть фінішувати в топ-4", – цитує Мерсона Daily Mail.
Додамо, що Роналду з 14 голами у 21 матчі є головним бомбардиром МЮ. Раніше Мерсон повісив на португальця вину за звільнення Сульшера.
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