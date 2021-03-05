"Роналду бы пошли на пользу день или два отдыха, ведь он очень много играет.

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Сейчас мы ограничены в возможностях, поэтому Криштиану сжимает зубы и будет работать, если команде это необходимо. Роналду доказывает, что является невероятным профессионалом, он подает пример на поле и за его пределами. Уверен, он будет делать это до самого конца", – цитирует Пирло Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Серии А 36-летний Криштиану провел 21 матч Серии А, в которых отметился 20-ю голами и тремя ассистами.

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