Роналду нуждается в отдыхе – Пирло не жалеет главную звезду Ювентуса
Главный тренер Юве Андреа Пирло оценил физическое состояние Криштиану Роналду.
"Роналду бы пошли на пользу день или два отдыха, ведь он очень много играет.
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Сейчас мы ограничены в возможностях, поэтому Криштиану сжимает зубы и будет работать, если команде это необходимо. Роналду доказывает, что является невероятным профессионалом, он подает пример на поле и за его пределами. Уверен, он будет делать это до самого конца", – цитирует Пирло Corriere dello Sport.
В нынешнем сезоне Серии А 36-летний Криштиану провел 21 матч Серии А, в которых отметился 20-ю голами и тремя ассистами.
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