"Роналду б пішли на користь день або два відпочинку, адже він дуже багато грає.

Результативний ювілей Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Спеція – 3:0

Зараз ми обмежені в можливостях, тому Кріштіану стискає зуби і буде працювати, якщо команді це необхідно. Роналду доводить, що є неймовірним професіоналом, він подає приклад на полі і за його межами. Впевнений, він буде робити це до самого кінця", – цитує Пірло Corriere dello Sport.

У нинішньому сезоні Серії А 36-річний Кріштіану провів 21 матч Серії А, в яких відзначився 20-ма голами та трьома асистами.

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