Новичок Серии А час достойно продержался против действующего чемпиона, однако заключительная треть была полностью за подопечными Пирло. Начало разгрому положил Мората, который замкнул прострел Бернардески с левого фланга. Через 9 минут оборона Специи потеряла Кьезу вблизи "точки", и тот со второй попытки расстрелял Проведеля.

Ювентус уничтожил Специю и сократил отставание от "россонери" до трех пунктов

Контрольный в голову выполнил Роналду, проводивший свой 600 матч в национальных чемпионатах. Португалец оформил 20 гол в Серии А 2020/21 и улучшил свой же рекорд – теперь 12 сезонов подряд Криш забивает 20+ мячей в национальных первенствах.