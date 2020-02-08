Роналду не удалось побить рекорд результативности Шевченко

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не смог преодолеть планку, которую в свое время установил главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко.

Лишь одного матча не хватило нападающему туринского Ювентуса Криштиану Роналду, чтобы повторить рекорд бывшего форварда Милана Андрея Шевченко, сообщает издание Givemesport.

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35-летний португалец в своем 70-м матче сумел забить за итальянский клуб 50-й гол. Украинцу же для достижения этой отметки понадобилось на один поединок меньше – Шевченко до сих пор остается рекордсменом по этому показателю в Серии А.

К слову, в текущем сезоне Роналду провел за "старую синьору" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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