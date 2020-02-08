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Роналду не вдалося побити рекорд результативності Шевченка

10:18 2530 Читать на русском
Роналду не вдалося побити рекорд результативності Шевченка
Андрій Шевченко та Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг подолати планку, яку свого часу встановив головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

Лише одного матчу не вистачило нападнику туринського Ювентуса Кріштіану Роналду, аби повторити рекорд колишнього форварда Мілана Андрія Шевченка, повідомляє видання Givemesport.

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35-річний португалець у своєму 70-му матчі зумів забити за італійський клуб 50-й гол. Натомість українцю для досягнення цієї позначки знадобилось на один поєдинок менше – Шевченко дотепер залишається рекордсменом за цим показником у Серії А.

До слова, у поточному сезоні Роналду провів за "стару синьйору" 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 м'ячі і віддав 3 результативних передачі.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Серія А Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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