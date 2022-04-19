Роналду не сыграет с Ливерпулем из-за потери новорожденного сына
Звездный форвард Манчестер Юнайтед пропустит матч 30 тура против Ливерпуля по семейным обстоятельствам.
Криштиану Роналду пережил тяжелое событие. Джорджина вчера снова стала мамой, но один из новорожденных младенцев умер – выжила только девочка. Португалец сообщил о смерти сына в соцсетях.
Роналду остался с семьей и пропустит сегодняшний матч против Ливерпуля, сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед. Клуб выразил соболезнования главной звезде команды.
Манчестер Юнайтед сегодня встретится с Ливерпулем в 22.00 по киевскому времени. Мерсисайдцы борются за чемпионство, а манкунианцы еще надеются попасть в Лигу чемпионов.
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