Звездный форвард Манчестер Юнайтед пропустит матч 30 тура против Ливерпуля по семейным обстоятельствам.

Криштиану Роналду пережил тяжелое событие. Джорджина вчера снова стала мамой, но один из новорожденных младенцев умер – выжила только девочка. Португалец сообщил о смерти сына в соцсетях.

Роналду остался с семьей и пропустит сегодняшний матч против Ливерпуля, сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед. Клуб выразил соболезнования главной звезде команды.

Манчестер Юнайтед сегодня встретится с Ливерпулем в 22.00 по киевскому времени. Мерсисайдцы борются за чемпионство, а манкунианцы еще надеются попасть в Лигу чемпионов.

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