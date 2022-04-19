Зірковий форвард Манчестер Юнайтед пропустить матч 30 туру проти Ліверпуля через сімейні обставини.

Кріштіану Роналду пережив важку подію. Джорджина вчора знову стала мамою, але одне з новонароджених немовлят померло – вижила тільки дівчинка. Португалець повідомив про смерть сина в соцмережах.

Роналду залишився з сім'єю та пропустить сьогоднішній матч проти Ліверпуля, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед. Клуб висловив співчуття головній зірці команди.

Манчестер Юнайтед сьогодні зустрінеться з Ліверпулем о 22:00 за київським часом. Мерсисайдці ведуть боротьбу за чемпіонство, а манкуніанці ще сподіваються потрапити в Лігу чемпіонів.

Кохана Роналду розповіла все: інтерв'ю Джорджини про сім'ю під прицілом медіа, заздрощі та радість життя у простих речах