Звезда МЮ отдал результативную передачу на победный гол Рашфорда, но сам в очередной раз покинул поле без забитого мяча.

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В общей сложности Роналду совершил 8 ударов в матче против Омонии и лишь один в створ ворот. Здесь промахи на любой вкус – попадание в защитника, штрафной на трибуны, опасное кунг-фу. Вредные болельщики даже создали подборку неудач Криша под грустную музыку. Апогеем стала 78-я минута, на которой Роналду умудрился не поразить почти пустые ворота (на них оставался одинокий защитник). Далот уже отыграл голкипера и выкатил передачу на земляка, но тот только встряхнул штангу.

Ronaldo miss the goal.#MUFC

Antony - Martial - Rashford - Sanchopic.twitter.com/z181N8LoGv — Fueled by United (@utdfocusworld) October 7, 2022

Нынешний сезон складывается для 37-летнего португальца просто ужасно. Роналду провел на поле 468 минут, но забил только один гол, да и тот с пенальти в ворота Шерифа.

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