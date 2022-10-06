Лига Европы 2022/23, 3-й тур

Группа A

Цюрих – ПСВ – 0:5

Голы: Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Симонс, 35

Группа C

ХИК – Лудогорец – 1:1

Голы: Хетемай, 55 – Тиссера, 10

Группа D

Мальме – Унион Берлин – 0:1

Гол: Беккер, 68

Удаление: Шафер, 45+1 (Унион Берлин)

Группа E

Омония – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Ансарифард, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63

Шериф – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Давид Силва, 53, Элустондо, 62

Удаление: Кьябу, 61 (Шериф)

ПСВ камня на камне не оставил от Цюриха. Дело было сделано еще в первом тайме, когда в воротах швейцарцев побывало четыре мяча. Вертессен дважды, Гакпо и Симонс забили до перерыва, а после Гакпо также оформил дубль.

В группе C ХИК и Лудогорец (в составе которого играет Пластун) не смогли выявить более сильного, на гол Тиссеры в дебюте матча результативно ответил Хетемай после перерыва. А матч группы D между Мальмё и Унион Берлином запомнился зажигательным поведением фанатов, причем в буквальном смысле. В начале второго тайма арбитр остановил игру и повел команду в раздевалки через файера, полетевших на газон. Матч все же завершили – Унион Берлин праздновал победу благодаря голу Бекера.

А в группе E фавориты одержали свои победы. Реал Сосьедад без проблем выиграл у Шерифа, ворота которого защищал экс-динамовец Коваль. Первая половина прошла без голов, а после перерыва Давид Силва открыл счет во встрече. Молдаване остались в меньшинстве на 61 минуте, после чего Элустондо поставил точку во встрече.

Манчестер Юнайтед в результативной перестрелке одолел Оммонию. Киприоты повели в счете на 34 минуте благодаря голу Ансарифарда, но Рашфорд и Марсьяль во втором тайме перевернули игру. Маркус оформил дубль с ассиста Криштиану ближе к занавесу встречи – Роналду отдал отличную передачу на дальнюю стойку. Панайоту один мяч отыграл, но большего Омония не смогла достичь.