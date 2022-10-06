Лига Европы: Ман Юнайтед удержал победу над Омонией с ассистом Роналду, ПСВ уничтожил Цюрих, файер-шоу в Швеции
Состоялись первые поединки 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группах A, C, D и E. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.
Лига Европы 2022/23, 3-й тур
Группа A
Цюрих – ПСВ – 0:5
Голы: Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Симонс, 35
Группа C
ХИК – Лудогорец – 1:1
Голы: Хетемай, 55 – Тиссера, 10
Группа D
Мальме – Унион Берлин – 0:1
Гол: Беккер, 68
Удаление: Шафер, 45+1 (Унион Берлин)
Группа E
Омония – Манчестер Юнайтед – 2:3
Голы: Ансарифард, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63
Шериф – Реал Сосьедад – 0:2
Голы: Давид Силва, 53, Элустондо, 62
Удаление: Кьябу, 61 (Шериф)
ПСВ камня на камне не оставил от Цюриха. Дело было сделано еще в первом тайме, когда в воротах швейцарцев побывало четыре мяча. Вертессен дважды, Гакпо и Симонс забили до перерыва, а после Гакпо также оформил дубль.
В группе C ХИК и Лудогорец (в составе которого играет Пластун) не смогли выявить более сильного, на гол Тиссеры в дебюте матча результативно ответил Хетемай после перерыва. А матч группы D между Мальмё и Унион Берлином запомнился зажигательным поведением фанатов, причем в буквальном смысле. В начале второго тайма арбитр остановил игру и повел команду в раздевалки через файера, полетевших на газон. Матч все же завершили – Унион Берлин праздновал победу благодаря голу Бекера.
А в группе E фавориты одержали свои победы. Реал Сосьедад без проблем выиграл у Шерифа, ворота которого защищал экс-динамовец Коваль. Первая половина прошла без голов, а после перерыва Давид Силва открыл счет во встрече. Молдаване остались в меньшинстве на 61 минуте, после чего Элустондо поставил точку во встрече.
Манчестер Юнайтед в результативной перестрелке одолел Оммонию. Киприоты повели в счете на 34 минуте благодаря голу Ансарифарда, но Рашфорд и Марсьяль во втором тайме перевернули игру. Маркус оформил дубль с ассиста Криштиану ближе к занавесу встречи – Роналду отдал отличную передачу на дальнюю стойку. Панайоту один мяч отыграл, но большего Омония не смогла достичь.