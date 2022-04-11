МЮ уступил Эвертону (0:1), но ошарашил не столько счет, сколько действия португальца после матча. Роналду на эмоциях разбил телефон мальчика с аутизмом, когда шел в подтрибунное помещение.

"Мама, я бы никогда не хотел его видеть": Роналду не смог извиниться перед парнем, которому разгромил телефон

После инцидента Криштиану извинился, но это не остановило волну возмущения. Выразиться успела и международная благотворительная организация Save the Children, защищающая права детей по всему миру. Ее глобальным послом форвард был с 2013 года.

"Криштиану поддерживал работу фонда, которая помогала нуждающимся семьям по всему миру. Тем не менее он не работал с нами с 2018-го, он больше не наш посол", – приводит заявление Save the Children The Sun.

Роналду также является послом ЮНИСЕФ в Португалии. В настоящее время международная организация, действующая под эгидой ООН, отказалась отвечать, продолжит ли сотрудничество с футболистом.