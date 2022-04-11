"Извинения, а точнее, их отсутствие разозлило меня окончательно. Он всем говорит, что извинился, а на самом деле не сделал этого. Это невежливо. Да, он опубликовал что-то в социальных сетях, но он должен лично извиняться перед моим сыном. У него было несколько часов на раздумье. Он должен был узнать наши контактные данные, сохранить конфиденциальность, а потом что-то опубликовать и сказать, что имел с нами разговор. Меня бы это устроило.

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Если бы кто-нибудь сделал это с вами на улице, его бы арестовали и допросили. Он тоже отец. Будь он обычным человеком, который привел своего сына на матч в субботу днем, и такое случилось с ним. Думаю, он был бы очень расстроен и шокирован.

Я была в шоке от того, что Манчестер Юнайтед не обнародовал заявление с просьбой связаться с нами. Вместо этого Роналду написал, что болельщик может посетить матч на Олд Траффорд. Это кажется мне очень, очень наглым.

Почему мы, болельщики Эвертона, должны ехать на матч Юнайтед? Он даже написал "этот болельщик". Там не указано, это болельщик Эвертона или Юнайтед. Это очень, очень слабое извинение. Я сказала сыну, что Роналду пригласил нас на матч, и спросила, хочет ли он ехать. Он ответил: "Нет, мама, я бы никогда не хотел его видеть", – цитирует Сару The Telegraph.

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