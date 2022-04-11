Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду неконтрольованою люттю привернув до своєї персони чимало уваги, влипнувши у скандал.

МЮ поступився Евертону (0:1), але ошелешив не так рахунок, як дії португальця після матчу. Роналду на емоціях розтрощив телефон хлопчика з аутизмом, коли йшов у підтрибунне приміщення.

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Після інциденту Кріштіану попросив вибачення, але це не зупинило хвилю обурення. Висловитись встигла і міжнародна благодійна організація Save the Children, яка захищає права дітей по всьому світу. Її глобальним амбасадором форвард був з 2013 року.

"Кріштіану підтримував роботу фонду, яка допомогала нужденним сім'ям по всьому світу. Проте, він не працював з нами з 2018-го, він більше не наш посол", – наводить заяву Save the Children The Sun.

Роналду також є послом ЮНІСЕФ у Португалії. Наразі міжнародна організація відмовилась конкретно відповідати, чи продовжить співпрацю з футболістом.

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