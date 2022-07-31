Криштиану Роналду после долгих попыток выбить трансфер вынужден был вернуться в расположение МЮ и приступить к тренировкам. Британские СМИ сообщали, что форма португальца оставляет желать лучшего. Главный тренер манкунианцев, в свою очередь, заявил, что не знает, когда доверится Кришу в матче АПЛ.

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"На данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас он явно не на уровне остальных игроков Манчестер Юнайтед, потому что пропустил много недель. Ему нужны матчи и много тренировок", – заявил Эрик Тен Хаг во флеш-комментарии для Sky Sports.

Криштиану не попал в заявку на вчерашний товарищеский поединок с Атлетико, но громко анонсировал выход на поле в спаринге против Райо Вальекано. Эрик Тен Хаг подтвердил готовность выпустить Роналду. Игра состоится сегодня в 18.00.

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