В рамках 38-го тура АПЛ 2023/24 окончательно определились обладатели золотых и серебряных медалей. Отчет о матчах Манчестер Сити и Арсенала читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 38-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:1

Голы: Фоден, 2, 18, Родри, 59 – Кудус, 42

Арсенал – Эвертон – 2:1

Голы: Томиясу, 43, Хаверц, 89 – Гейе, 40

Манчестер Сити перед последним туром опережал Арсенал на два очка, проигрывая в один гол по разнице мячей. Соответственно, даже ничья в условиях параллельной победы "канониров" оставила бы "горожан" без чемпионства. А соперник был не таким уж и простым – на Этихад приехал Вест Хэм.

Впрочем, как приехал, так и уехал. Уже на 2-й минуте Фоден открыл счет шикарным ударом из-за пределов штрафной, а на 18-й Фил оформил дубль – принял передачу от Доку и бахнул в касание в дальний угол. 2:0.

"Молотобойцы" в конце первого тайма смогли отыграть один гол. Надежду Арсеналу подарил Кудус, который принял мяч после углового и и выполнил шикарную бисиклету. 2:1!

Вот только за весь матч лондонцы провели только три удара по воротам, в то время как "горожане" настреляли 28. В конце концов, на 59-й минуте Родри снял все вопросы, пробив из-за пределов штрафной площадки. 3:1. Бернарду Силва записал в свой актив второй ассист во встрече – возможно, это его последние ассисты на Этихаде.

В параллельном поединке Арсенал мучился с Эвертоном. Статистическое преимущество было на стороне подопечных Микеля Артеты, они дважды попадали в каркас, но в целом "ириски" надежно держали "канониров" на дистанции. Они даже первыми забили на Эмирейтс, однако ровно через три минуты пропустили в ответ. К сожалению для Зинченко, голом отметился его конкурент – Томиясу.

Из позитива можно отметить появление украинца на 59-й минуте. Александр заменил Габриэля, сыграв впервые за три тура и даже нанеся крутой удар с дистанции под перекладину (Пикфорд парировал). Еще через 10 минут на поле вышел Тимбер. Последний конкурент окончательно восстановился.

На 89-й минуте Арсенал таки вколотил второй гол в ворота "ирисок", но это уже имело чисто символический факт. Все говорили, что северные лондонцы не выдержат сложного календаря в конце сезона, однако подопечные Микеля Артеты выиграли все матчи. Круто!

"Канониры" завершили сезон с 89 очками в активе. Манчестер Сити набрал 91. Чуда не случилось. Пеп Гвардиола выиграл четвертый подряд чемпиона Англии!

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