Кріштіану Роналду після довгих спроб вибити трансфер змушений був повернутись у розташування МЮ й приступити до тренувань. Британські ЗМІ повідомляли, що форма португальця залишає бажати кращого. Головний тренер манкуніанців, своєю чергою, заявив, що не знає, коли довіриться Крішу в матчі АПЛ.

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"На даний момент я не можу відповісти на це запитання. Зараз він явно не на рівні решти гравців Манчестер Юнайтед, тому що пропустив багато тижнів. Йому потрібні матчі та багато тренувань, – заявив Ерік Тен Хаг у флеш-коментарі для Sky Sports.

Кріштіану не потрапив у заявку на вчорашній товариський поєдинок з Атлетіко, але гучно анонсував вихід на поле в зустрічі проти Райо Вальєкано. Ерік Тен Хаг підтвердив готовність випустити Роналду. Гра відбудеться сьогодні о 18:00.

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