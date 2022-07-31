"Роналду не на рівні гравців Манчестер Юнайтед", – Тен Хаг оцінив готовність Кріштіану до матчів АПЛ
Ерік Тен Хаг пролив світло на стан фізичної форми Роналду після довгого загулу.
Кріштіану Роналду після довгих спроб вибити трансфер змушений був повернутись у розташування МЮ й приступити до тренувань. Британські ЗМІ повідомляли, що форма португальця залишає бажати кращого. Головний тренер манкуніанців, своєю чергою, заявив, що не знає, коли довіриться Крішу в матчі АПЛ.
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"На даний момент я не можу відповісти на це запитання. Зараз він явно не на рівні решти гравців Манчестер Юнайтед, тому що пропустив багато тижнів. Йому потрібні матчі та багато тренувань, – заявив Ерік Тен Хаг у флеш-коментарі для Sky Sports.
Кріштіану не потрапив у заявку на вчорашній товариський поєдинок з Атлетіко, але гучно анонсував вихід на поле в зустрічі проти Райо Вальєкано. Ерік Тен Хаг підтвердив готовність випустити Роналду. Гра відбудеться сьогодні о 18:00.
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