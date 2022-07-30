В течение лета 37-летний португалец стремился покинуть Манчестер ради клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Пока найти такой не удалось, поэтому Рон вернулся в Юнайтед.

"В воскресенье играет король", – Роналду объявил о возвращении на поле

Криштиану вел переговоры с руководством относительно ухода и снова начал заниматься с командой. Сегодня он даже опубликовал первый за лето кадр с тренировки "красных дьяволов" в соцсетях. Несмотря на фото, будущее звездного португальца до сих пор не определено.

Ожидается, что в завтрашнем товарищеском поединке против Райо Вальекано Роналду появится на поле. Международное турне он пропускал. Официально – по семейным обстоятельствам.