Роналду опубликовал первое за лето фото с тренировки Манчестер Юнайтед
Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду понемногу возвращается к игровым кондициям.
В течение лета 37-летний португалец стремился покинуть Манчестер ради клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Пока найти такой не удалось, поэтому Рон вернулся в Юнайтед.
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Криштиану вел переговоры с руководством относительно ухода и снова начал заниматься с командой. Сегодня он даже опубликовал первый за лето кадр с тренировки "красных дьяволов" в соцсетях. Несмотря на фото, будущее звездного португальца до сих пор не определено.
Ожидается, что в завтрашнем товарищеском поединке против Райо Вальекано Роналду появится на поле. Международное турне он пропускал. Официально – по семейным обстоятельствам.
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