"Красные дьяволы" имеют 5 кандидатов, которые могли бы заменить 37-летнего португальца, информирует Mirror.

Роналду продолжает отчаянно выбивать трансфер из МЮ – звезду не убедил даже Фергюсон, Мендеш выдвинул новый вариант

Самая звездная фамилия – Неймар. У бразильца натянутые отношения с руководством ПСЖ, и он также может спровоцировать одну из главных трансферных бомб лета. Далее в списке Манчестер Юнайтед все гораздо скромнее – Виссам Бен-Йеддер (Монако), Айвен Тоуни (Брентфорд), Мемфис Депай (Барселона) и Саша Калайджич (Штутгарт). Их трансферы будут вполне доступными и реалистичными, но сначала нужно окончательно разрешить ситуацию с Роналду.

Добавим, что контракт Криша с МЮ действует еще год. В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста. Он до сих пор не провел ни одной тренировки с командой Тен Хага.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий