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"Роналду не может играть в каждом матче": Сарри объяснил, почему Ювентусу приходится обходиться без португальца

20:20 154 Читати українською
"Роналду не может играть в каждом матче": Сарри объяснил, почему Ювентусу приходится обходиться без португальца
Маурицио Сарри / Reuters

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче против Брешии (2:0).

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флориан Айе 37’
37’ Флориан Айе
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

"Мы сделали то, что должны были сделать. Это был достойный старт, мы сломали глухую оборону соперника, продемонстрировали терпение, трижды попадали в каркас и сделали более чем достаточно для победы.

Феноменальный ассист пяткой в видеообзоре Ювентус – Брешия – 2:0

Мы решили дать сегодня Роналду отдых, поскольку он не может играть в каждом матче. Поэтому мы придумали отдельную систему для этой игры. Ремзи хочет играть больше в полузащите, чем плеймейкером, а вот Дибала стремится действовать ближе к атаке", – приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Победа позволила Ювентусу оторваться от Лацио и Интера, которые еще сыграют очный матч в 24 туре Серии А.

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Теги
Англия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Ювентус - Брешия
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