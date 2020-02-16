"Роналду не может играть в каждом матче": Сарри объяснил, почему Ювентусу приходится обходиться без португальца

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче против Брешии (2:0).

"Мы сделали то, что должны были сделать. Это был достойный старт, мы сломали глухую оборону соперника, продемонстрировали терпение, трижды попадали в каркас и сделали более чем достаточно для победы.

Феноменальный ассист пяткой в видеообзоре Ювентус – Брешия – 2:0

Мы решили дать сегодня Роналду отдых, поскольку он не может играть в каждом матче. Поэтому мы придумали отдельную систему для этой игры. Ремзи хочет играть больше в полузащите, чем плеймейкером, а вот Дибала стремится действовать ближе к атаке", – приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Победа позволила Ювентусу оторваться от Лацио и Интера, которые еще сыграют очный матч в 24 туре Серии А.

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