Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0

Ювентус без проблем обіграв Брешію (2:0) в рамках 24-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Брешія.

Ювентус прогнозовано захопив контроль над грою і наприкінці першого тайму отримав солідну перевагу. Спочатку Айє отримав другу жовту картку, а Дибала з цього ж штрафного елегантно пробив у дальній кут. Туринці продовжували володіти ініціативою та забили вдруге на 75 хвилині. Куадрадо увірвався до штрафного, віддав на Матюйді, а Блез роскішно повернув п'ятою. Колумбійцю лишалось лише пробити повз голкіпера.

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Таким чином, Ювентус набрав 57 очок та очолює чемпіонат Італії, Брешія з 16 пунктами розташувалась на передостанньому місці.