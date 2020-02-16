toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0

16 лютого 20:06 635 Читать на русском
Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0
Пауло Дибала / фото ФК Ювентус

Ювентус без проблем обіграв Брешію (2:0) в рамках 24-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Брешія.

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флоріан Айє 37’
37’ Флоріан Айє
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

Ювентус прогнозовано захопив контроль над грою і наприкінці першого тайму отримав солідну перевагу. Спочатку Айє отримав другу жовту картку, а Дибала з цього ж штрафного елегантно пробив у дальній кут. Туринці продовжували володіти ініціативою та забили вдруге на 75 хвилині. Куадрадо увірвався до штрафного, віддав на Матюйді, а Блез роскішно повернув п'ятою. Колумбійцю лишалось лише пробити повз голкіпера.

Ювентус впевнено переграв Брешію, Фіорентина розбомбила Сампдорію: 24-й тур Серії А, матчі неділі

Таким чином, Ювентус набрав 57 очок та очолює чемпіонат Італії, Брешія з 16 пунктами розташувалась на передостанньому місці.

blog_ava
Клопп прокоментував відсторонення Манчестер Сіті Зінченка від єврокубків
16 лютого
17835
Теги
Відеоновини Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Брешія Пауло Дибала Пауло Дибала Брешія Брешія Фантастичні голи Блез Матюйді Блез Матюйді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
26
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук