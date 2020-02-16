Удинезе дома расписал ничью с Вероной: 24-й тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках матча 24-го тура чемпионата Италии Верона не смогла переиграть Удинезе. Отчет об этом и других матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 24-й тур

Удинезе – Верона – 0:0

Сампдория – Фиорентина – начало в 16:00

Сассуоло – Парма – начало в 16:00

Ювентус – Брешия – начало в 16:00

Кальяри – Наполи – начало в 19:00

Удинезе открывал программу дня домашним матчем против Вероны. В первом тайме команды обменялись неплохими ударами в исполнении Мандрагоры, де Пауля и Борини, однако голов не забивали. В середине второго тайма игра раскрылась: так, на 65-й минуте де Пауль забил, но гол отменили из-за офсайда, а Дзакканьи на 76-й вышел один-на-один с голкипером, обыграл его и пробил – мяч заблокировали защитники на линии ворот. В конце концов, в равной борьбе матч и подошел к финальному свистку, не порадовав тифози засчитанными голами. Ничья в Удине.

Турнирная таблица чемпионата Италии