"Роналду не може грати у кожному матчі": Саррі пояснив, чому Ювентусу доводиться обходитися без португальця

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу в матчі проти Брешії (2:0).

"Ми зробили те, що повинні були зробити. Це був гідний старт, ми зламали глуху оборону суперника, продемонстрували терпіння, тричі влучали в каркас і зробили більш ніж достатньо для перемоги.

Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0

Ми вирішили дати сьогодні Роналду відпочинок, оскільки він не може грати в кожному матчі. Тому ми придумали окрему систему для цієї гри. Ремзі хоче грати більше в півзахисті, ніж плеймейкером, натомість Дибала прагне діяти ближче до атаки", – наводить слова Саррі Sky Sport Italia.

Перемога дозволила Ювентусу відірватися від Лаціо та Інтера, які ще зіграють очний матч у 24 турі Серії А.

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