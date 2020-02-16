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"Роналду не може грати у кожному матчі": Саррі пояснив, чому Ювентусу доводиться обходитися без португальця

16 лютого 20:18 1421 Читать на русском
"Роналду не може грати у кожному матчі": Саррі пояснив, чому Ювентусу доводиться обходитися без португальця
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу в матчі проти Брешії (2:0).

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флоріан Айє 37’
37’ Флоріан Айє
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

"Ми зробили те, що повинні були зробити. Це був гідний старт, ми зламали глуху оборону суперника, продемонстрували терпіння, тричі влучали в каркас і зробили більш ніж достатньо для перемоги.

Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0

Ми вирішили дати сьогодні Роналду відпочинок, оскільки він не може грати в кожному матчі. Тому ми придумали окрему систему для цієї гри. Ремзі хоче грати більше в півзахисті, ніж плеймейкером, натомість Дибала прагне діяти ближче до атаки", – наводить слова Саррі Sky Sport Italia.

Перемога дозволила Ювентусу відірватися від Лаціо та Інтера, які ще зіграють очний матч у 24 турі Серії А.

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Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус - Брешія Англія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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