Феноменальный ассист пяткой в видеообзоре Ювентус – Брешия – 2:0

Ювентус без проблем обыграл Брешию (2:0) в рамках 24-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Брешия.

Ювентус прогнозируемо захватил контроль над игрой и в конце первого тайма получил солидное преимущество. Сначала Айе получил вторую желтую карточку, а Дибала с этого же штрафного элегантно пробил в дальний угол. Туринцы продолжали владеть инициативой и забили второй раз на 75 минуте. Куадрадо ворвался в штрафную, отдал на Матюйди, а Блез роскошно вернул пяткой. Колумбийцу оставалось лишь пробить мимо голкипера.

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Таким образом, Ювентус набрал 57 очков и возглавляет чемпионат Италии, Брешия с 16 пунктами расположилась на предпоследнем месте.