"Это раздражает меня уже 2 месяца. Лучшие игроки вашей команды поступают ужасно, когда показывают молодым такие взгляды и язык тела. Они должны им помочь. Они должны быть отцом, дедушкой и бабушкой в команде. Я совершал огромные ошибки в Манчестер Юнайтед, но у меня были замечательные старшие игроки. Они хотели меня отругать, но и обнимали меня. Я думаю, что что-то не так.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вы не можете убежать в конце игры. Бруну тоже все время ноет, хотя раньше был сенсацией для Манчестер Юнайтед. Два центральных защитника отыграли ужасно, у Магуайра вообще позорный сезон. Вы должны быть рядом, когда ваши товарищи нуждаются в таких моментах. В конце концов, я люблю Роналду, иногда он лучший в мире. Но не надо так убегать с поля", – заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, МЮ расписал ничью с Ньюкаслом (1:1) и остался на седьмой строчке АПЛ.

Манчестер Юнайтед удержал ничью в тяжёлом матче с Ньюкаслом – Рангник впервые не выиграл в АПЛ