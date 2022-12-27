Ньюкасл провел фантастический поединок против Манчестер Юнайтед, но победить "красных дьяволов" команде так и не удалось (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед вследствие вспышки COVID-19 в своей команде и у соперников пропустил сразу два тура, сыграв последний раз 11 декабря. После такой паузы войти в рабочий ритм непросто, но "красным дьяволам" повезло с календарём – в 19-м туре они приехали в гости в Ньюкасл. "Сороки" за весь сезон одержали всего одну победу, так что никто не сомневался в триумфе гостей.

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Впрочем, отсутствие игровой практики у подопечных Ральфа Рангника привело к настоящему провалу первого тайма. Манкунианцы не создали ни одного момента, а дебютный удар в створ коллектив провёл аж на 41-й минуте. МЮ не хватало интенсивности в атаке – Гринвуд и Роналду совершенно не справились с задачей. Впрочем, это лишь половина беды.

Истинным ужасом стала игра в обороне. Ньюкасл открыл счёт уже на 7-й минуте встречи: Лонгстафф в центре поля обворовал Фреда и сразу же выкатил передачу на Сан-Максимена, а тот, ворвавшись на линию штрафной, качнул Магуайра и пробил в дальний угол – Де Хеа даже не шелохнулся. 1:0!

Ещё через шесть минут Жоэлинтон метров с 22-х крутил мяч под правую штангу (чуть неточно), а на 23-й с этой же позиции в правую девятку метил Шелви. Де Хеа в этот раз парировал. На 38-й минуте Давиду пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз (Уилсон получил проникающий пас и покатил сферу мимо голкипера), однако гостей спас офсайд. В конце концов, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Ньюкасла в счёте.

В раздевалке Ральф Рангник произвёл двойную замену, сняв с игры Гринвуда и Фреда. На поле вышли Санчо и Кавани, но всего через минуту после старта второго тайма "сороки" могли шокировать МЮ вторым голом – это Сен-Максимен замкнул прострел Крафта на линию вратарской. Де Хеа каким-то чудом спас "дьяволов", а Рашфорд на 51-й минуте ответил дальним ударом под перекладину. Дубравка выручил хозяев.

После этого манкунианцы провели ряд атак с неострыми ударами, а ближе к 60-м минутам они вообще перестали обострять. Ньюкасл же продолжил запугивать гранда. Так, на 62-й минуте Фрейзер получил проникающий пас от Жоэлинтона и с правого края штрафной выстрелил в ближний угол, а на 65-й Сен-Максимен пробил из-за пределов штрафной – Де Хеа парировал в обеих ситуациях. На 68-й же не мог спасти и Давид, однако мяч после передачи Мёрфи на дальнюю штангу неожиданно прошёл в сантиметрах от неё.

Пороть столь большое количество моментов в поединке с таким соперником, как Манчестер Юнайтед, для аутсайдера недопустимо. "Сороки" поняли это на 71-й минуте, когда "дьяволы" сравняли счёт. Бруну Фернандеш исполнил шикарный перевод с центра на правый фланг, Далот прострелил на 11 метров, а Кавани замкнул – первый его удар заблокировали, но Эдинсон тут же сыграл на добивании. Дубравка уже лежал на газоне, а уругваец ещё и направил мяч в противоположный угол. 1:1!

Ньюкасл сразу же ответил прорывом Сен-Максимена к линии штрафной с ударом в ближний угол. Де Хеа выручил МЮ. Гости огрызнулись опасным прострелом Теллеса на дальнюю штангу, который не смогли перехватить ни Лассельс, ни Дубравка – впрочем, и Кавани затолкать мяч в ворота с нескольких метров не сумел.

После этого МЮ снова сбавил обороты, а вот Ньюкасл довольствоваться ничьей не желал. На 86-й минуте спасти победу для "сорок" попытался выстреливший с дистанции Шелви (Де Хеа справился), а на 89-й фанаты схватились за голову – Мёрфи с левого края штрафного попал в дальнюю штангу, а Альмирон, приняв отскок, закрутил мяч в левую девятку. Быть бы голу, если бы не сногсшибательный прыжок Де Хеа.

Ньюкасл играл гораздо лучше МЮ, но дожать гранда подопечным Эдди Хау так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. "Красные дьяволы" не смогли подняться с седьмой позиции, оставшись с 27 очками на дистанции в 7 зачётных баллов от топ-4 – впрочем, у манкунианцев есть два матча в запасе. "Сороки" набрали 4-й пункт, заняв предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

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