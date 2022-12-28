Ньюкасл не удержал победу над Манчестер Юнайтед в рамках 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Выезд к одному из аутсайдеров стал для Манчестер Юнайтед слишком сложным препятствием. Аллен Сен-Максимен уже на 7-й минуте вывел "сорок" вперед. Хозяева более часа удерживали преимущество в счете, но были бессильны против одного из ударов Эдинсона Кавани.

Манчестер Юнайтед удержал ничью в тяжёлом матче с Ньюкаслом – Рангник впервые не выиграл в АПЛ

В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью. Ньюкасл по очкам сравнялся с Бернли, но так и остался предпоследним. Манчестер Юнайтед все так же на седьмой строчке в турнирной таблице, но еще имеет шанс подняться выше благодаря двум матчам в запасе.