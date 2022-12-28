"Це дратує мене вже 2 місяці. Найкращі гравці вашої команди чинять жахливо, коли показують молодим такі погляди і мову тіла. Вони мають їм допомогти. Вони мають бути батьком, дідусем та бабусею в команді. Я робив величезні помилки в Манчестер Юнайтед, але у мене були чудові старші гравці. Вони хотіли мене насварити, але також і обіймали мене. Я гадаю, що щось не так.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ви не можете втекти наприкінці гри. Бруну також весь час ниє, хоча раніше був сенсацією для Манчестер Юнайтед. Два центральні захисники відіграли жахливо, у Магуайра взагалі ганебний сезон. Ви повинні бути поряд, коли ваші товариші потребують вас у такі моменти. Зрештою, я люблю Роналду, часом він найкращий у світі. Але не треба так тікати з поля", – заявив Невілл у ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, МЮ розписав нічию з Ньюкаслом (1:1) і залишився на сьомій сходинці АПЛ.

Манчестер Юнайтед втримав нічию у важкому матчі з Ньюкаслом – Рангнік вперше не виграв в АПЛ