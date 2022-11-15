Агент форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду планирует предложить своего клиента Челси. Об этом в своём Твиттере информирует журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

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По сведениям источника, Роналду действительно может быть интересен лондонскому клубу.

Ранее Мендеш уже предлагал Челси подписать контракт с Роналду, но тогда главный тренер команды Томас Тухель "зарубил" возможность этого трансфера. Сейчас Тухеля в команде уже нет – Челси возглавил Грэм Поттер.

Напомним, что Роналду публично обрушился на наставника МЮ Эрика тен Хага с критикой.

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