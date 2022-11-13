Фулхэм сыграл с Манчестер Юнайтед в открытый футбол. Хозяева большими силами атаковали, смело комбинировали на чужой половине. И получалось неплохо. Виллиан на фланге возил Маласию и создавал моменты, остро пробивал Винисиус, Уилсон дважды заставил Де Хеа творить чудеса.

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Другое последствие такой игры – большое количество моментов у ворот Лено. Манчестер Юнайтед в первом тайме создал 4 явных голевых шанса (очень серьезный показатель). Гости были быстрее своих оппонентов и умело использовали свободное пространство за спинами защитников.

МЮ открыл счет, когда Казэмиро перехватил мяч в центре поля, а Бруну вывел на пустой угол ворот Эриксена. Команда Тен Хага действительно могла громить соперника, если бы показала лучшую реализацию. Марсьяль дважды выходил на ударную позицию, Рашфорд пробил в голкипера, Эриксен не воспользовался еще одним крутым пасом Бруну.

Несмотря на множество моментов у собственных ворот, Фулхэм сохранил аналогичную картину игры на второй тайм. Хозяева продолжили рисковать, и это приносило плоды. Винисиус расстреливал ворота в упор – Де Хеа на месте, Рим головой целил в "девятку" – снова тянет испанец, Палинья эффектно через себя – Давид спасает МЮ.

В конце концов, Фулхэм нашел свой гол. Сработала комбинация, которую футболисты Марку Силвы повторяли раз за разом. Виллиан прошел по флангу и отбросил на Керни, тот прострелил в штрафную, а Дэн Джеймс опередил бывших партнеров и сравнял счет.

Манчестер Юнайтед все же смог вырвать победу. Героем стал 18-летний Алехандро Гарначо. Аргентинец на последних секундах смело пошел в чужую штрафную, обыгрался с Эриксеном и пробросил мяч мимо вратаря! Манкунианцы набрали 26 очков и остались на пятом месте в таблице АПЛ. Фулхэм, имея на 7 баллов меньше, идет девятым.

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