Агент нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду планує запропонувати свого клієнта Челсі. Про це у своєму Твіттері інформує журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

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За інформацією джерела, Роналду справді може бути цікавим лондонському клубу.

Раніше Мендеш уже пропонував Челсі укласти угоду з Роналду, але тоді головний тренер команди Томас Тухель "зарубав" можливість цього трансферу. Зараз Тухеля в команді вже немає – Челсі очолив Грем Поттер.

Нагадаємо, що Роналду публічно розкритикував наставника МЮ Еріка тен Хага.

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