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Роналду: Мне нужно было забить со штрафного, чтобы вернуть уверенность в себе

06:30 - Читати українською
Роналду: Мне нужно было забить со штрафного, чтобы вернуть уверенность в себе
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча 30-го тура Серии А против Торино (4:1).

3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
61’ Криштиану Роналду
87’ Коффи Джиджи
 
Андреа Белотти 45+5’
3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
45+5’ Андреа Белотти
61’ Криштиану Роналду
87’ Коффи Джиджи

"Мне действительно нужно было забить со штрафного, чтобы частично вернуть уверенность в себе. Мы знали, что это будет сложный матч, но мы усердно работали, победили и теперь оказываем давление на Лацио. Сегодня мы достигли цели.

Роналду впервые в Ювентусе забил со штрафного и повторил рекорд результативности туринцев за 59 лет

Не имеет значения, кто забивает голы, пока команда побеждает. Мы все в хорошей форме и постараемся выиграть и у Милана. Это тоже будет непростой матч", – цитирует Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, португалец забил третий гол "старой синьоры" в отчетной встрече, отметившись прямым ударом со штрафного. Это дебютный подобный гол Роналду после его перехода в Ювентус, для этого форварду понадобилось 43 попытки.

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Теги
Италия Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Ювентус - Торино
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