Роналду впервые в Ювентусе забил со штрафного и повторил рекорд результативности туринцев за 59 лет

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче 30-го тура Серии А против Торино.

Португалец забил третий гол "старой синьоры" в отчетной встрече. Отметим, что Криштиану впервые забил за Ювентус прямым ударом со штрафного. Для этого форварду понадобилось 43 попытки.

Ювентус в туринском дерби разгромил Торино: Серия А, 30-й тур, суббота

В нынешнем сезоне Роналду уже забил 25 мячей в Серии А, повторив рекорд результативности для игроков Юве в чемпионате Италии за 59 лет. Последний раз в "бело-черной" футболке это удавалось легендарному Омару Сивори в кампании 1960/61.

В конце концов, Ювентус обыграл Торино со счетом 4:1, набрал уже 75 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А.