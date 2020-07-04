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Роналду впервые в Ювентусе забил со штрафного и повторил рекорд результативности туринцев за 59 лет

4 июля 20:50 - Читати українською
Роналду впервые в Ювентусе забил со штрафного и повторил рекорд результативности туринцев за 59 лет
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче 30-го тура Серии А против Торино.

3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
61’ Криштиану Роналду
87’ Коффи Джиджи
 
Андреа Белотти 45+5’
3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
45+5’ Андреа Белотти
61’ Криштиану Роналду
87’ Коффи Джиджи

Португалец забил третий гол "старой синьоры" в отчетной встрече. Отметим, что Криштиану впервые забил за Ювентус прямым ударом со штрафного. Для этого форварду понадобилось 43 попытки.

Ювентус в туринском дерби разгромил Торино: Серия А, 30-й тур, суббота

В нынешнем сезоне Роналду уже забил 25 мячей в Серии А, повторив рекорд результативности для игроков Юве в чемпионате Италии за 59 лет. Последний раз в "бело-черной" футболке это удавалось легендарному Омару Сивори в кампании 1960/61.

В конце концов, Ювентус обыграл Торино со счетом 4:1, набрал уже 75 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А.

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Теги
Италия Видеоновости Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Ювентус - Торино
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