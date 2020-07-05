Роналду: Мені потрібно було забити зі штрафного, щоб повернути впевненість у собі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився враженнями після матчу 30-го туру Серії А проти Торіно (4:1).

"Мені справді потрібно було забити зі штрафного, щоб частково повернути впевненість у собі. Ми знали, що це буде складний матч, але ми старанно працювали, перемогли і тепер чинимо тиск на Лаціо. Сьогодні ми досягли мети.

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Не має значення, хто забиває голи, поки команда перемагає. Ми всі в хорошій формі і постараємося виграти і у Мілана. Це теж буде непростий матч", – цитує Роналду Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Нагадаємо, португалець забив третій гол "старої синьйори" у звітній зустрічі, відзначившись прямим ударом зі штрафного. Це дебютний подібний гол Роналду після його переходу в Ювентус, для цього форварду знадобилося 43 спроби.

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