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Роналду: Мені потрібно було забити зі штрафного, щоб повернути впевненість у собі

06:30 - Читать на русском
Роналду: Мені потрібно було забити зі штрафного, щоб повернути впевненість у собі
Кріштіану Роналду / Getty images

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився враженнями після матчу 30-го туру Серії А проти Торіно (4:1).

3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі
 
Андреа Белотті 45+5’
3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
45+5’ Андреа Белотті
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі

"Мені справді потрібно було забити зі штрафного, щоб частково повернути впевненість у собі. Ми знали, що це буде складний матч, але ми старанно працювали, перемогли і тепер чинимо тиск на Лаціо. Сьогодні ми досягли мети.

Роналду вперше у Ювентусі забив зі штрафного і повторив рекорд результативності туринців за 59 років

Не має значення, хто забиває голи, поки команда перемагає. Ми всі в хорошій формі і постараємося виграти і у Мілана. Це теж буде непростий матч", – цитує Роналду Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Нагадаємо, португалець забив третій гол "старої синьйори" у звітній зустрічі, відзначившись прямим ударом зі штрафного. Це дебютний подібний гол Роналду після його переходу в Ювентус, для цього форварду знадобилося 43 спроби.

Мілан розгромив Лаціо, Лечче з Шаховим поступився Сассуоло, Ювентус знищив Торіно у дербі: Серія А, 30-й тур, субота

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус - Торіно
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