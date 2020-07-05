Лацио разгромно проиграл Милану, Ювентус победил Торино в дерби – чемпионская интрига в Серии А умерла

В субботу очередной тур чемпионата Италии открывали три поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 2019/20, 30-й тур

Ювентус – Торино – 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналдо, 61, Джиджи, 87 (аг.) – Белотти, 45+5 (пен.)

Сассуоло – Лечче – 4:2

Голы: Капуто, 5, Берарди, 63 (пен.), Бога, 77, Мулдур, 83 – Лучони, 27, Манкозу, 67 (пен.).

Лацио – Милан – 0:3

Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34, Ребич, 59

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Ювентус в походе за очередным чемпионством не заметил земляков из Торино. Уже на третьей минуте Пауло Дибала, получив мяч в штрафной соперника, поиздевался над двумя защитниками и легко переправил круглого в ворота в обход голкипера. В середине тайма, продемонстрировав отличные индивидуальные действия, отличился автор голевой передачи Хуан Куадрадо. На пятой добавленной минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой и Андреа Белотти возродил интригу в матче.

После перерыва свой класс продемонстрировал Криштиану Роналду, сняв паутину с угла ворот Сальваторе Сиригу после выполнения штрафного. А в конце поединка Коффи Джиджи, который только что вышел на замену, спасая команду срезал мяч в собственные ворота, чем поставил жирную точку в матче.

Сассуоло на своем поле принимал одного из аутсайдеров Серии А Лечче. Украинский представитель "салентини" Евгений Шахов появился на поле с первых минут, однако не смог помешать голу уже в самом начале матча. Мануэль Локателли длинным пасом из центра поля отрезал всех защитников и Франческо Капуто вышел один на один с голкипером. Перебросить круглого через Габриэла было делом техники. В середине тайма гости сравняли: после розыгрыша углового Фабио Лучони чуть не порвал сетку, замыкая навес Марко Кальдерони.

После перерыва команды обменялись голами с пенальти за похожие нарушения в своей штрафной. Интересно, что у Лечче одиннадцатиметровый реализовал Марко Манкозу, который за минуту до этого вышел на замену вместо нашего Шахова. Впоследствии Жереми Бога, получив пас на линии штрафной, разобрался с защитником и точно пробил под голкипера. А подытожил счет на табло Мерт Мулдур.

Программу дня закрывал поединок в Риме между Лацио и Миланом. "Орлам" нельзя было проигрывать, ведь Юве оторвался на семь очков, однако до 34-й минуты на табло уже горели 0:2 – Хакан Чалханоглу сначала красиво пробил из-за пределов штрафной в левую девятку, а потом Ибрагимович отличился с пенальти. За две минуты до этого Златан забил с игры, замкнув навес из глубины, но гол отменили из-за офсайда. До перерыва счёт не изменился.

На старте второго тайма римляне перехватили инициативу, а на 53-й минуте Лаццари ​​даже забил гол – впрочем, и он стал жертвой положения "вне игры". На 59-й же Милан закрыл матч: Бонавентура вырезал передачу на левый край штрафной Ребичу, а тот, вывалившись один на один со Стракошей, установил окончательный счёт – 0:3.

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