Звездный нападающий еще в июне давал Жорже Мендешу задание искать новый клуб, сообщил инсайдер Бруну Андраде.

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Агент подготовил для клиента список из около 30 команд, но высоким критериям Роналду ответили лишь 3. Договориться ни с одной не удалось, поэтому Криш согласился еще на 5 альтернатив. Когда и здесь ничего не вышло, 37-летний нападающий смирился с необходимостью остаться в МЮ. Затем в ноябре португалец дал скандальное интервью и досрочно расторг контракт с "красными дьяволами".

Отношения Мендеша и Роналду и так были натянуты, а эти полгода лишь добавили проблем. Теперь форвард больше доверяет Рикардо Регуфе – своему другу и правой руке. Андраде утверждает, что именно он является главным инициатором перехода звезды в Аль-Наср, пытаясь выбить у саудитов максимально выгодные условия.

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