Зірковий нападник ще у червні давав Жорже Мендешу завдання шукати новий клуб, повідомив інсайдер Бруну Андраде.

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Агент підготував для клієнта список з близько 30 команд, але високим критеріям Роналду відповіли лише 3. Домовитися з жодною не вдалося, тому Кріш погодився ще на 5 альтернатив. Коли і тут нічого не вишло, 37-річний нападник змирився з необхідністю залишитися в МЮ. Потім у листопаді португалець дав скандальне інтерв'ю та достроково розірвав контракт з "червоними дияволами".

Стосунки Мендеша та Роналду і без того були натягнуті, а ці півроку лише додали проблем. Тепер форвард більше довіряє Рікардо Регуфе – своєму другу і правій руці. Андраде стверджує, що саме він є головним ініціатором переходу зірки в Аль-Наср, намагаючись вибити у саудитів максимально вигідні умови.

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