Форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в какой только клуб не пытались пропихнуть во время летнего трансферного окна.

Криштиану пытался покинуть Манчестер Юнайтед еще летом, но не нашел желаемого варианта. Агент португальца Жорже Мендеш предлагал своего клиента почти всем клубам участникам ЛЧ.

Роналду близок к отъезду из Европы – новый клуб ждет приезда Криштиана.

Соответствующее предложение получил и германский Айнтрахт. Представитель правления франкфуртцев Аксель Хелльман подтвердил это. "Да, даже нам его тоже предлагали", – цитирует руководителя Sport1 .

Напомним, Роналду досрочно расторг контракт с Манчестер Юнайтед перед стартом ЧМ-2022. Главным претендентом на игрока является Аль-Наср из Саудовской Аравии.